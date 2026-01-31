Garnet Meiß leitet Naumburgs Uta-Schule und hofft mit ihrem Kollegium auf den Deutschen Lesepreis für das beste schulische Leseförderungsprojekt. Was der aus der münsterländisch-westfälischen Ecke stammenden 48-Jährigen an der Domstadt so wahnsinnig gefällt.

Wieso Naumburger Lehrerin in ihren Schulferien auf Dienstreise ins ferne Berlin geht

Literaturfan: Garnet Meiß ist Mitglied gleich zweier Naumburger Lesekreise – auch in dem von Tageblatt/MZ-Redakteurin Constanze Matthes geleiteten.

Naumburg - Mit einer Lehrerin, einer Schulleiterin gar, über deren „Vorfreu-Projekte“ für einen Monat zu sprechen, der – wie der anstehende Februar – direkt mit einer Ferienwoche beginnt: Genau das sind sozusagen die „rahmenden“ Umstände bei unserer Begegnung und dem anschließenden sehr anregenden, knapp anderthalbstündigen Gespräch mit Garnet Meiß. Die 48-Jährige ist Lehrerin für Englisch, Musik und Deutsch als Zielsprache (DaZ) und Leiterin der Uta-Grundschule in Naumburg.