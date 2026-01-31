Angespannte Verkehrslage im Wohngebiet Zu eng, zu gefährlich, nicht zeitgemäß: In Wolfen-Krondorf wird die Verkehrsführung neu gedacht
Wolfen-Krondorf ist Wohngebiet und Schulstandort, hat ein Freizeitbad und Gewerbe. Was Planer zur Verkehrssituation sagen und welche Ideen sie für eine Lösung der Probleme vorschlagen.
31.01.2026, 09:00
Wolfen/MZ. - Geringe Fahrbahnbreiten. Dazu erlaubtes Parken entlang der Fahrbahn, fehlende Radwege und Fußwege, die in sehr schlechtem Zustand sind: Die Situationsbeschreibung, die die Uhlig & Wehling Ingenieurgesellschaft mit Sitz im sächsischen Mittweida im Auftrag der Bitterfeld-Wolfener Stadtverwaltung insbesondere für den westlichen Teil des Wohngebiets Wolfen-Krondorf getroffen hat, ist dramatisch.