weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bitterfeld-Wolfen
    4. >

  4. Angespannte Verkehrslage im Wohngebiet: Zu eng, zu gefährlich, nicht zeitgemäß: In Wolfen-Krondorf wird die Verkehrsführung neu gedacht

Angespannte Verkehrslage im Wohngebiet Zu eng, zu gefährlich, nicht zeitgemäß: In Wolfen-Krondorf wird die Verkehrsführung neu gedacht

Wolfen-Krondorf ist Wohngebiet und Schulstandort, hat ein Freizeitbad und Gewerbe. Was Planer zur Verkehrssituation sagen und welche Ideen sie für eine Lösung der Probleme vorschlagen.

Von Ulf Rostalsky 31.01.2026, 09:00
Hier wird es eng: Weil in der Krondorfer Straße Autos parken dürfen, haben größere Fahrzeuge häufiger Platzprobleme.
Hier wird es eng: Weil in der Krondorfer Straße Autos parken dürfen, haben größere Fahrzeuge häufiger Platzprobleme. (Foto: Ulf Rostalsky)

Wolfen/MZ. - Geringe Fahrbahnbreiten. Dazu erlaubtes Parken entlang der Fahrbahn, fehlende Radwege und Fußwege, die in sehr schlechtem Zustand sind: Die Situationsbeschreibung, die die Uhlig & Wehling Ingenieurgesellschaft mit Sitz im sächsischen Mittweida im Auftrag der Bitterfeld-Wolfener Stadtverwaltung insbesondere für den westlichen Teil des Wohngebiets Wolfen-Krondorf getroffen hat, ist dramatisch.