Wolfen-Krondorf ist Wohngebiet und Schulstandort, hat ein Freizeitbad und Gewerbe. Was Planer zur Verkehrssituation sagen und welche Ideen sie für eine Lösung der Probleme vorschlagen.

Zu eng, zu gefährlich, nicht zeitgemäß: In Wolfen-Krondorf wird die Verkehrsführung neu gedacht

Hier wird es eng: Weil in der Krondorfer Straße Autos parken dürfen, haben größere Fahrzeuge häufiger Platzprobleme.

Wolfen/MZ. - Geringe Fahrbahnbreiten. Dazu erlaubtes Parken entlang der Fahrbahn, fehlende Radwege und Fußwege, die in sehr schlechtem Zustand sind: Die Situationsbeschreibung, die die Uhlig & Wehling Ingenieurgesellschaft mit Sitz im sächsischen Mittweida im Auftrag der Bitterfeld-Wolfener Stadtverwaltung insbesondere für den westlichen Teil des Wohngebiets Wolfen-Krondorf getroffen hat, ist dramatisch.