Ein Jahr in Kraft Niedrigere Bürgergeldmieten in Mansfeld-Südharz - kommen Vermieter in Bedrängnis?
Im Januar 2025 wurden in Mansfeld-Südharz die Miet-Obergrenzen für die Empfänger von Sozialleistungen gesenkt. Welche Folgen hat es für Mieter und Vermieter, wenn die Wohnung jetzt zu teuer ist?
31.01.2026, 10:08
Sangerhausen/MZ. - „Schlüssiges Konzept für die Kosten der Unterkunft in Mansfeld-Südharz“ - so heißt das 51-seitige Konzept, das die Firma Koopmann Analytics 2024 für den Landkreis Mansfeld-Südharz erstellt hat. In Auftrag gegeben hatte es der Kreis wegen eines Urteils des Bundessozialgerichts: Die Angemessenheit von Miet-, Neben- und Heizkosten, die Jobcenter oder Sozialamt übernehmen, muss nach den Verhältnissen vor Ort ermittelt werden.