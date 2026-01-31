weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Ein Jahr in Kraft: Niedrigere Bürgergeldmieten in Mansfeld-Südharz - kommen Vermieter in Bedrängnis?

Im Januar 2025 wurden in Mansfeld-Südharz die Miet-Obergrenzen für die Empfänger von Sozialleistungen gesenkt. Welche Folgen hat es für Mieter und Vermieter, wenn die Wohnung jetzt zu teuer ist?

Von Grit Pommer 31.01.2026, 10:08
Vermieter in Mansfeld-Südharz müssen seit einem Jahr mit geringeren Miet-Obergrenzen bei Empfängern von Transferleistungen auskommen.
Vermieter in Mansfeld-Südharz müssen seit einem Jahr mit geringeren Miet-Obergrenzen bei Empfängern von Transferleistungen auskommen. Foto: G. Pommer

Sangerhausen/MZ. - „Schlüssiges Konzept für die Kosten der Unterkunft in Mansfeld-Südharz“ - so heißt das 51-seitige Konzept, das die Firma Koopmann Analytics 2024 für den Landkreis Mansfeld-Südharz erstellt hat. In Auftrag gegeben hatte es der Kreis wegen eines Urteils des Bundessozialgerichts: Die Angemessenheit von Miet-, Neben- und Heizkosten, die Jobcenter oder Sozialamt übernehmen, muss nach den Verhältnissen vor Ort ermittelt werden.