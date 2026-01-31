Was als unscheinbarer Gegenstand in einer Spendenkiste im Secondhand-Laden „FreiRaum“ in Quedlinburg beginnt, entwickelt sich zu einer kunsthistorischen Sensation: Recherchen zeigen, die gespendete Radierung ist eine Arbeit eines bekannten Künstlers und Holocaust-Überlebenden. Wo das Werk nun seinen Platz findet.

Was als unscheinbarer Gegenstand in einer Spendenkiste im Secondhand-Laden „FreiRaum“ in Quedlinburg beginnt, entwickelt sich zu einer kunsthistorischen Sensation

Quedlinburg/MZ. - Wann und durch wen die eine Landschaft zeigende Radierung in ihren Secondhand-Laden „FreiRaum“ in Quedlinburg gekommen ist? Inhaberin Mareike Fux weiß es nicht. Das Bild sei gemeinsam mit anderen gespendeten Sachen in einem Karton gewesen, sagt sie. Dann ausgepackt, ließ es sich nicht richtig aufhängen, „weil auch der Rahmen kaputt war. Es wanderte von einer Ecke in die andere“, berichtet Mitarbeiterin Karin Handschuh. Sie entschied sich schließlich, es mitzunehmen, den Rahmen zu reparieren – und ein wenig zu der Radierung zu recherchieren.