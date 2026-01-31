In Annaburg wird in diesem Sommer erneut eine Rosenprinzessin gekürt. Noch bis Sonnabend können sich junge Frauen bewerben. Stefan Schmidt gibt Einblicke hinter die Kulissen.

Annaburg/MZ. - Zum vierten Mal wird in Annaburg in diesem Sommer eine Rosenprinzessin gekürt. Mögliche Nachfolgerinnen für die amtierende Hoheit Cäcilia Askar haben nur noch an diesem Sonnabend die Chance, eine Bewerbung abzusenden. Stefan Schmidt, Bürgermeister und Vorsitzender des „Heimatfestvereins Annaburg 1837“ informiert, dass bereits mehrere Bewerbungen eingegangen sind. Ohne eine genaue Zahl zu nennen, beobachtet er ein gleichbleibendes Interesse am Amt. Frauen aus der Gemeinde, im Alter zwischen 18 und 26 Jahren können sich bis 31. Januar bewerben.