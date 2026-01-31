Verdi ruft am Montag zu bundesweitem Warnstreik im Nahverkehr auf - Was das für Dessau heißt

Dessau/MZ. - Obwohl die Gewerkschaft Verdi für kommenden Montag, 2. Februar, zu einem Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr aufgerufen hat, geht die Dessauer Verkehrsgesellschaft (DVG) nicht davon aus, dass es im Stadtgebiet zu Behinderungen kommt.

Auf ihren Social-Media-Kanälen erklärte die DVG: „Die DVG beteiligt sich nach aktuellem Kenntnisstand nicht an dem der Gewerkschaft angekündigten bundesweiten Warnstreik am Montag.“ Der Bus- und Straßenbahnverkehr in Dessau-Roßlau fahre nach aktuellem Stand planmäßig.

Auf Behinderungen müssen sich wohl jedoch Passagiere in Halle, Magdeburg und dem Burgenlandkreis einstellen. Aufgerufen zum Streik sind auch Mitarbeiter der Autobahn GmbH. Noch ist unklar, wie sich das etwa auf den Winterdienst in der neuen Woche auswirkt.