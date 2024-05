Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ. - „Am 6. Mai, geht es los“, sagte die Zeitzer Bürgermeisterin Kathrin Weber in der jüngsten Stadtratssitzung. Ab Montag ist es also soweit, die Installation der drei neuen Sirenen in Zeitz beginnt. In Betrieb gehen sollen sie laut Weber am 21. Mai. Möglich geworden ist das dank eines Förderprogramms. So lange gedauert hat es, weil nicht jeder Sirenen produzieren darf.