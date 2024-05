Stadt Aschersleben will neues Baugebiet: Am Landgraben soll erweitert werden

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - Die Stadt Aschersleben will in Westdorf ein neues Wohngebiet ausweisen und dafür einen Bebauungsplan aufstellen. Der Beschluss dafür ist im jüngsten Stadtentwicklungsausschuss vorgestellt worden. Das Gebiet schließt sich unmittelbar an das bebaute Wohngebiet „Am Landgraben“ an und liegt auf der Gemarkung Aschersleben direkt an der L 228.