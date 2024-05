Die Fahrgastzahlen steigen und steigen, auch auf den Abellio-Strecken im Landkreis Mansfeld-Südharz. Die Züge sind krachend voll, Abhilfe ist nicht in Sicht. Warum das Fahrrad dann notfalls draußen bleiben muss.

Warum man am Pfingstwochenende in Mansfeld-Südharz besser ohne Fahrrad Zug fährt

Das Glück, sein Rad in den Zug zu bekommen, hat insbesondere an den Wochenenden nicht jeder Fahrgast im Landkreis Mansfeld-Südharz.

Sangerhausen/MZ. - Zahlreiche Sperrungen haben den Zugfahrgästen im Landkreis in der Vergangenheit die Zornesröte ins Gesicht getrieben. Doch der Beliebtheit des Zugverkehrs hat das in Mansfeld-Südharz offenbar keinen Abbruch getan – vor allem an Wochenenden und bei schönem Wetter.