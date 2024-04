Feuer beschädigt in Zeitz zwei Wohnhäuser stark

In Zeitz wurden am Montagnachmittag zwei Häuser bei einem Brand stark beschädigt.

Zeitz/MZ - Bei einem Brand in Zeitz sind am Montagnachmittag zwei Wohnhäuser in der Karl-Marx-Straße stark beschädigt worden.

Wie die Polizei dazu informiert, breitete sich das Feuer von einer im umfriedeten Innenhof gelegenen Mülltonne her aus. Von dort griffen die Flammen dann auf die Hausfassade eines Einfamilienhauses und anschließend auch auf jene des direkt angrenzenden Nachbarhauses über.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens könne aktuell nicht abgeschätzt werden. Menschen kamen nicht zu Schaden. Bei der Brandbekämpfung waren 17 Kameraden der Feuerwehr im Einsatz. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt zur Brandursache.