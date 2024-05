Ein Kreisverkehr in Wittenberg soll saniert werden. Dafür ist eine Vollsperrung nötig.

Bauarbeiten in Wittenberg

In Wittenberg wird eine weitere Baustelle geplant.

Wittenberg/MZ. - In der Zeit nach Pfingsten bis Mitte Juni soll der Kreisverkehr an der Dr.-Behring-Straße in Wittenberg voll gesperrt und saniert werden.

Laut Verwaltung werde die Fahrbahn auf der gesamten Länge aufgerissen und erneuert. Der Zugang für anliegende Gewerbetreibende werde aber gewährleistet, betroffene Anwohner würden in diesen Tagen informiert. Die Baukosten belaufen sich auf 136.000 Euro.