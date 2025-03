Zeitz/MZ. - Jedes Jahr ruft die Stadt Zeitz zu Frühjahrsputz und Herbstputz auf. Bürgerinnen und Bürger, aber auch Vereine und Unternehmen ziehen dann mit Zange und Müllsack los, um Zeitz vom Unrat zu befreien. Die nächste Aktion, der Frühjahrsputz 2025, findet am Samstag, 5. April statt. Unter dem Motto „Gemeinsam für ein sauberes Zeitz“ lädt die Stadt Zeitz wieder alle Bürgerinnen und Bürger ein, mit anzupacken.

„Vielleicht würde der Eine oder Andere gern dabeisein, kann aber an diesem Tag nicht“, sagt Pressesprecher Lars Werner. „Wer dann lieber an einem anderen Tag eine Müllsammelaktion durchführen möchte, der kann das nicht nur gern tun, sondern erhält auch Unterstützung der Stadt Zeitz.“ Subbotnik darf nämlich gern an jedem anderen Tag und jeden Tag in Zeitz sein.

„Die Stadt unterstützt Eigeninitiativen gern“, so Werner. Vielleicht will ein Verein das Umfeld seines Domizils auf Vordermann bringen, vielleicht packt eine Familie gemeinsam an und sammelt Müll im Wohnquartier oder es tun sich Freunde oder Kollegen zusammen, um Anlagen von den Hinterlassenschaften anderer Bürger zu befreien. Egal, aber: Wer so etwas plant und damit dazu beitragen möchte, dass Zeitz sauberer wird, sollte sich in jedem Fall in der Stadtverwaltung melden. „Wir besprechen dann, wie wir am besten unterstützen können.“

Ansprechpartner ist das Sachgebiet Ordnung und Sicherheit, das auch die Aktion am Samstag, 5. April, wieder organisiert und an diesem Tag mit vor Ort ist. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Rathaus beziehungsweise in den Ortschaften.