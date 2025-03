Zeitz/MZ/ank. - Unter dem Motto „Gemeinsam für ein sauberes Zeitz“ lädt die Stadt Zeitz alle Bürgerinnen und Bürger am Sonnabend, 5. April, zum großen Frühjahrsputz ein. Treffpunkt ist um 9 Uhr vor dem Rathaus sowie an verschiedenen anderen Orten und in den Ortschaften. Organisiert wird die Aktion vom Sachgebiet Sicherheit und Ordnung der Stadtverwaltung Zeitz.

Jeder kann beim Frühjahrsputz in Zeitz mitmachen

„Jede und jeder, der mitmacht, unterstützt die Stadt. Darüber sind wir froh und dankbar“, erklärt Jens Staate, Leiter des Sachgebiets. Vor Ort erhalten die Helferinnen und Helfer Handschuhe, Müllsäcke und Müllgreifer. Anschließend wird abgesprochen, welche Gruppen welche Bereiche reinigen werden. Von 9 bis 12 Uhr sollen Straßen, Gehwege, Parks und Grünanlagen von Unrat befreit werden, der sich über die letzten Monate angesammelt hat. Die gefüllten Müllsäcke werden anschließend von Mitarbeitern der Zeitzer innovativen Arbeitsfördergesellschaft (Ziag) abgeholt. Als Dankeschön wartet ab etwa 11.30 Uhr ein Imbiss am Rathaus auf alle Teilnehmenden.

Wer an besagtem Samstag verhindert sei, aber dennoch mithelfen möchte, könne sich über die Telefonnummer 03441/8 32 40 oder per Mail an [email protected] melden. Die Stadt unterstützt dann auch individuelle Reinigungsaktionen.

Subbotnik in der Kramerstraße von Zeitz

Parallel zum Frühjahrsputz, der allein von der Stadtverwaltung organisiert wird, gibt es noch einen „Subbotnik in der Innenstadt“, der in Zusammenarbeit mit der Friedrich-Ebert-Stiftung stattfindet. Treffpunkt ist dafür am Samstag, 5. April, und am Sonntag, 6. April, jeweils um 11 Uhr am Coworkingspace „World of Work“ an der Ecke Kramerstraße/Roßmarkt. „Wir wollen gemeinsam Schmierereien entfernen, Müll sammeln und den Hopfen in der Kramerstraße pflegen. Egal ob jung oder alt – jeder kann helfen!“ sagt Anni Hagedorn vom Landesbüro Sachsen-Anhalt der Ebertstiftung.

Oberbürgermeister von Zeitz will mit Putzaktion Zeichen setzen

Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) hebt hervor: „Nicht nur das unachtsame Wegwerfen von Müll stellt ein Problem dar, sondern auch die illegalen Ablagerungen, die genauso einfach im Wertstoffhof entsorgt werden könnten.“ Mit den zweimal jährlich stattfindenden Arbeitseinsätzen solle auch ein Zeichen gesetzt und und immer wieder auf das Thema aufmerksam gemacht werden. Und: „Es ist schön zu sehen, dass zum jährlichen Frühjahrsputz jetzt noch die Putzaktion der Friedrich-Ebert-Stiftung dazukommt. Gemeinsam können wir natürlich mehr bewirken und uns für ein sauberes Stadtbild und mehr Lebensqualität für alle einsetzen.“