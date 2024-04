Zeitz/MZ. - Ärmel hochgekrempelt und los geht es: Mit Handschuhen, Greifzangen und Müllsäcken bewaffnet zogen am Samstagvormittag über 30 Kinder, Frauen und Männer durch die Stadt und sammelten Müll. „Es ist ein guter Tag für Zeitz, packen wir es an und sorgen für mehr Sauberkeit in der Stadt“, sagt Oberbürgermeister Christian Thieme und ging mit gutem Beispiel voran. Unter dem Motto „Gemeinsam für eine saubere Stadt“ legen die Freiwilligen los. Nicht alle sind dabei extra zum Rathaus gekommen, manche legen gleich so los, ist von den Organisatoren zu erfahren. So sind einige Angler am Pavillon an der Weißen Elster im Einsatz, werde in Rasberg, in der Siedlung Müllershausen und im Quartier Schillerstraße gesammelt. Ein weiteres Ehepaar sammelt seit Jahren in Theißen Müll, die Heimatvereine in Geußnitz und Kayna sind ebenfalls im Einsatz.