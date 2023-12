Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ. - „Da ist er ja wieder!“ „Bloß gut, dass er wieder da ist!“ Solche und ähnliche Sätze hörte man am Sonntagnachmittag wieder und wieder vor dem Uhren- und Schmuckfachgeschäft Schmucker Otto am Roßmarkt. Gemeint war allerdings nicht Inhaber Andreas Otto, der sich den Aussagen aber voll und ganz anschloss. Es ging vielmehr um einen Weihnachtsmann. Der liegt nun wieder schnarchend in seinem Bettchen vor der Ladentür und hilft, die Tage bis Weihnachten zu zählen. „Es hat alle interessiert“, sagt Otto, „der ist ja sowas wie eine Institution in Zeitz.“