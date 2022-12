Ende der Impfzentren im Burgenlandkreis naht

Das Interesse an den Vakzinen hat stark nachgelassen. Wie lange die Stellen in Zorbau, Zeitz und Naumburg noch geöffnet bleiben und wie viel das bislang gekostet hat.

Zorbau/Zeitz/MZ - Nein, Zeit müssten sie nicht totschlagen, auch wenn es durchaus mal einige Minuten Leerlauf zwischen den Impfwilligen gebe, sagen Isabel Böttger und Dr. Jörgen Bretschneider. Die Arzthelferin und der ehemalige Chefarzt der Weißenfelser Asklepios-Klinik sind im Zorbauer Impfzentrum tätig. Nachdem man sich dort sowie in den Impfstellen in Zeitz, Naumburg und Bad Bibra mit Einführung der Covid-Impfstoffe zunächst kaum vor Impfwilligen retten konnte, habe das Interesse an den Impfungen in den vergangenen Monaten spürbar nachgelassen. Die Höchstzahl der verabreichten Impfungen in den Zentren des Landkreises lag laut Kreisverwaltung bei 1.078 Dosen an einem Tag und wurde im April 2021 erreicht.