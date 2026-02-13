weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Zeitz
    4. >

  4. Stadtrat digital in Zeitz?: Einige Zeitzer Stadträte wollen trotz Tablets einen Haushalt auf 800 Seiten Papier: Wer dagegenhält

Stadtrat digital in Zeitz? Einige Zeitzer Stadträte wollen trotz Tablets einen Haushalt auf 800 Seiten Papier: Wer dagegenhält

Einige Stadträte wollen den Haushalt unbedingt ausgedruckt von der Verwaltung haben. Was die Freien Wähler dazu sagen.

Von Angelika Andräs 13.02.2026, 07:00
Wenn die Verwaltung den Haushaltsplan für einige Zeitzer Stadträte ausdrucken muss, dann sind das tausende Seiten - teuer und wenig ressourcenschonend.
Wenn die Verwaltung den Haushaltsplan für einige Zeitzer Stadträte ausdrucken muss, dann sind das tausende Seiten - teuer und wenig ressourcenschonend. Symbolfoto: Archiv

Zeitz/MZ. - Aufregung im Zeitzer Stadtrat: Mehrere Stadträte wollen den einige hundert Seiten starken vorläufigen Haushaltsplan 2026 ausgedruckt haben, wie Martin Exler (CDU/ZZ21) erklärte. Erstaunen bei Bürgermeisterin Kathrin Weber, denn zur vorangegangenen Legislaturperiode wurden von der Verwaltung noch zahlreiche dicke Ordner mit viel teuer bedrucktem Papier mit den kompletten Haushaltsunterlagen bereitgestellt. Aber nur von wenigen Räten überhaupt abgeholt, so Weber.