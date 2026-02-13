Einige Stadträte wollen den Haushalt unbedingt ausgedruckt von der Verwaltung haben. Was die Freien Wähler dazu sagen.

Einige Zeitzer Stadträte wollen trotz Tablets einen Haushalt auf 800 Seiten Papier: Wer dagegenhält

Zeitz/MZ. - Aufregung im Zeitzer Stadtrat: Mehrere Stadträte wollen den einige hundert Seiten starken vorläufigen Haushaltsplan 2026 ausgedruckt haben, wie Martin Exler (CDU/ZZ21) erklärte. Erstaunen bei Bürgermeisterin Kathrin Weber, denn zur vorangegangenen Legislaturperiode wurden von der Verwaltung noch zahlreiche dicke Ordner mit viel teuer bedrucktem Papier mit den kompletten Haushaltsunterlagen bereitgestellt. Aber nur von wenigen Räten überhaupt abgeholt, so Weber.