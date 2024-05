Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ. - Mit einem Konzert feiert die Musikschule in Zeitz am Samstag, 11. Mai, ihr 70-jähriges Bestehen. Dazu gibt es um 15 Uhr ein Jubiläumskonzert in der Michaeliskirche und am 16. Mai eine Festveranstaltung im Zeitzer Schloss Moritzburg (auf Einladung). Am 1. Mai 1954 wurde die Volksmusikschule Zeitz gegründet, damals mit Georg Weiske an der Spitze. Aufgabe war die musikalische Bildung, die praktisch-technische Schulung und die Herausbildung von Musiker-Persönlichkeiten. „Damals gab es elf Lehrer und zu Beginn sogar eine Ballett-Abteilung“, erzählt Raimo Gaartz. Der 59-Jährige kommt aus Halle und leitet heute die Kreismusikschule Burgenlandkreis mit den Standorten in Zeitz, Naumburg und Weißenfels. Er ist Geiger, gibt selbst Unterricht und ist beispielsweise im Konzert in der Michaeliskirche zu erleben. „Ich bin oft in Zeitz, liebe und entdecke die Stadt und ihre Menschen“, sagt Raimo Gaartz.