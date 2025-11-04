Die drei neuen Eisenbahnbrücken in Zangenberg werden seit einigen Tagen genutzt. Ein Großteil des DB-Projekts in Zeitz ist beendet. Einige Zahlen zeigen, wie gewaltig es war.

Die Deutsche Bahn hat drei Brücken in Zeitz gebaut: Welche Dimensionen das Mega-Projekt wirklich hatte

An diesem verhältnismäßig kleinen Pult, wurde der Einschub der tonnenschweren Bahnbrücken über die beiden Pressen gesteuert. Zwölf Meter pro Stunde betrug die Geschwindigkeit der Brücken beim Einschub.

Zeitz/MZ. - Die Züge von und nach Leipzig und Weißenfels und auch die Güterzüge rollen seit 29. Oktober wieder ab Zeitz – über die drei neuen Brücken, die den Bahntunnel in Zangenberg ersetzen. Tonnen an Beton und Stahl wurden verbaut.

Damit fand ein Mega-Projekt der Deutschen Bahn ein erstes Ende. Denn seit den erfolgreichen letzten beiden Brückeneinschüben am 13. und 14. Oktober wurde mit Hochdruck weitergearbeitet. Und es stehen in den nächsten Wochen noch weitere Arbeiten im Umfeld an.

Die neuen Eisenbahnbrücken in Zangenberg sind seit 29. Oktober, 4 Uhr, in Betrieb. Foto: Jürgen Findeisen (DB)

Um den Zugverkehr nach der letzten Sperrpause im Oktober pünktlich wie geplant wieder rollen zu lassen, waren alle Arbeiten exakt aufeinander abgestimmt und es wurde parallel an allen drei Bauwerken und den Gleisen gearbeitet, erläutert Bahnsprecherin Nadja Seupel.

„Die Bauwerke 2 und 3 wurden hinterfüllt, die Rundkappen betoniert sowie Gleisbauarbeiten mit der Erneuerung von Schienen, Schotter und Schwellen umgesetzt. Weiter wurden Stopfarbeiten umgesetzt und Kabeltröge erneuert. Zeitgleich fanden Erdarbeiten statt.“ Bis kurz vor der Inbetriebnahme am Morgen des 29. Oktober, 4 Uhr, wurden alle Arbeiten planmäßig fertiggestellt, es gab keine Verzögerungen.

Am 29. Oktober fuhren wieder Züge in Richtung Leipzig auf dem Zeitzer Bahnhof ab. Foto: Angelika Andräs

Welche gewaltige Arbeit hier seit dem Abrissbeginn des Tunnels im Januar dieses Jahres geleistet wurde, sollen einige Zahlen zeigen, die die DB auf Nachfrage zur Verfügung stellt.

Welche Dimension der Bau in Zeitz hatte

120 Meter lang war das ursprüngliche Bauwerk, der Zangenberger Tunnel, der als Eisenbahnüberführung für drei Gleise stand. Das ursprüngliche Bauwerk wurde 1910/11 errichtet, die Nutzungsdauer der Gewölbebrücke aus Beton war erreicht. Die lichte Weite betrug 11,06 Meter. 18 Meter beträgt jetzt die lichte Weite der neuen Brückenbauwerke. Es sind drei einzelne Brücken mit Stützweiten von 23,83 Metern – hell, luftig, licht.

Wieviel Tonnen in Zangenberg bewegt wurden

4.650 Tonnen mussten insgesamt bewegt werden, um die drei neuen Brücken an ihren Platz zu bekommen. Die Brücken wurden jeweils auf der Baustelle in Zangenberg vorgefertigt und dann auf den Millimeter genau eingeschoben. Das Brückenbauwerk 1 auf Zeitzer Seite wurde am 30. Juni eingeschoben. Hier wurden 1.250 Tonnen bewegt. Das Bauwerk 2, das sich in der Mitte befindet, wurde am 13. Oktober und das Bauwerk 3 auf Zangenberger Seite am 14. Oktober eingeschoben. Die mittlere Brücke wiegt 2.150 Tonnen, die auf Zangenberger Seite ebenfalls 1.250 Tonnen.

26 Meter weit mussten die Brücken 1 (am 30. Juni) und 2 am 13. Oktober geschoben werden. Die dritte Brücke, die am 14. Oktober eingeschoben wurde, hatte einen Weg von 15 Metern zurückzulegen, um genau an ihrem Platz andocken zu können.

Alle drei Brückenbauwerke stehen jetzt in Zangenberg. Foto: Angelika Andräs

12 Meter pro Stunde betrug die Geschwindigkeit, mit der die Brücken durch die zwei Pressen auf beiden Seiten vorwärtsbewegt wurden. Jede Presse bewegte also rund 600 Tonnen beziehungsweise mehr als 1.000 Tonnen. Jeder Hub betrug einen Meter, dann wurden die Pressen wieder versetzt, um die Brücke weiter zu bewegen. Bei genauem Hinsehen war die Bewegung mit bloßem Auge gerade so erkennbar.

Tonnenweise Beton wurde von der DB in Zeitz verbaut

1.954 Kubikmeter Beton, aufgeschlüsselt sind das: für Bauwerk 1 und 3 jeweils 567 Kubik und für Bauwerk 2 820 Kubik, wurden verbaut. Dazu kommen 400 Tonnen Stahl und 240 Meter Gleis. Hunderte Meter Kabel, die niemand genau nachgemessen hat, waren außerdem nötig, um den reibungslosen Zugverkehr zu gewährleisten.

15 Firmen waren an dem Mega-Projekt der Deutschen Bahn in Zeitz beteiligt – Firmen aus der Region. Auftraggeber war die DB InfraGO AG, Hauptauftragnehmer die Glass Ingenieur-Bau GmbH Leipzig. Die Firma Bittner aus Kretzschau (Abriss) war ebenfalls dabei. Für den Verschub der Brücken war die Firma RÖRÖ zuständig. Dazu kamen weitere Gewerke, Planungsbüros, Gleisbau und die Heller+Reepschläger Ingenieure GbR Erfurt für die Bauüberwachung.

Diese Firmen waren alle beim Bau in Zeitz dabei

Die Glass Ing. Bau GmbH Leipzig und die Firma Bittneraus Kretzschau (Abriss) waren mit Technik und Mitarbeitenden vor Ort. Dazu kamen die Firma RÖRÖ (Verschub der Brücken), WKP Dresden (Planungsbüro), Heller+Reepschläger Ingenieure GbR (Bauüberwachung), Erfurt PTB Ingenieure aus Magdeburg sowie das Büro Karsten Obst Landschafts- und Freiraumplanung Halle (Umweltleistungen), die Sweco GmbH (Planungsbüro für Leit- und Sicherunsgtechnik), die ISB Ingenieurgesellschaft für Sicherungstechnik und Bau mbh, außerdem die Emch + Berger GmbH (Planer 50 Hz,) Purle Gruppe (Sicherung), GCE Pampel (Baugrund, geotechnisches Ing. Büro), das BVB / Ing.-büro Thomas Bauer und die V-T-C Verkehrs- und Telematik Consulting Leipzig GmbH - und die Firma Falkenhahn für den Gleisbau.

Das macht deutlich, wie viele Beteiligte dieses Bauprojekt hatte, die wie kleine Rädchen im Getriebe ineinandergriffen. Und Oberbauleiter Berns Schubert betonte mehr als einmal voller Anerkennung: „Es wird rund um die Uhr gearbeitet, 24/7, alle ziehen mit, auch die Familien.“