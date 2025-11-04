Der SC Seeland feiert am neunten Spieltag der Salzlandliga den neunten Sieg. Diese Auftakt-Serie gelang noch keiner Mannschaft zuvor. Die Grub-Elf gewinnt gegen Bernburgs Zweite deutlich.

Chris Linow (am Ball), hier in einem früheren Spiel gegen Schönebeck, erzielte nach seiner Veletzung ein Tor für den Tabellenführer SC Seeland gegen den SC Bernburg II.

Nachterstedt/MZ - Der Spitzenreiter behält seine blütenweiße Weste: Der SC Seeland ließ sich am Sonntagnachmittag auf der heimischen Anlage in Nachterstedt auch nicht von der Reserve des SC Bernburg aufhalten und feierte einen souveränen 5:0-Heimsieg. Der neunte Dreier in Folge zum Start einer Saison ist zudem neuer Rekord in der Salzlandliga! Nie zuvor gelang einer Mannschaft diese Siegesserie zum Auftakt.