EIL:
Fußball Salzlandliga Liga-Rekord! SC Seeland im neunten Spiel weiterhin ungeschlagen
Der SC Seeland feiert am neunten Spieltag der Salzlandliga den neunten Sieg. Diese Auftakt-Serie gelang noch keiner Mannschaft zuvor. Die Grub-Elf gewinnt gegen Bernburgs Zweite deutlich.
04.11.2025, 12:15
Nachterstedt/MZ - Der Spitzenreiter behält seine blütenweiße Weste: Der SC Seeland ließ sich am Sonntagnachmittag auf der heimischen Anlage in Nachterstedt auch nicht von der Reserve des SC Bernburg aufhalten und feierte einen souveränen 5:0-Heimsieg. Der neunte Dreier in Folge zum Start einer Saison ist zudem neuer Rekord in der Salzlandliga! Nie zuvor gelang einer Mannschaft diese Siegesserie zum Auftakt.