„Die Alten sind noch mal am Start“ – Große Record-Release-Show in Bockwitz bei Zeitz

Mit einer Record-Release-Show als vorfrühlingshaftes Gundermann-Konzert-Happening feiert das Bandprojekt der Saitlinge & Singers am Freitag, dem 27. Februar 2026 um 20 Uhr die Veröffentlichung ihres Debütalbums „Die Alten sind noch mal am Start“ in der Musikscheune Seh-Song in Bockwitz.

Das zwölfköpfige Bandprojekt um den Liedermacher Bernd Christen und den bekannten Schauspieler und Musiker Peter Schneider interpretiert seit 2017 die Lieder des Songpoeten Gundermann und Eigenes.

Produziert wurde das neue Album von Peter Schneider selbst, der das Projekt mit seiner künstlerischen Handschrift prägt: „Das Tolle bei diesem Herzensprojekt ist: Diese Songs sind der Soundtrack unserer Freundschaft. Die Gundi-Texte und unsere Lieder verwandeln sich dabei in Herzblut-Hymnen voller Energie und gefühlter Nähe.“

Das Album „Die Alten sind noch mal am Start“ erscheint am 20. Februar im Vertrieb von BuschFunk Berlin sowie zeitgleich digital auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Der Eintritt zum Record-Release-Konzert kostet 15 Euro, Ticketreservierungen unter [email protected].