Ein hoher Gesamtschaden ist bei einem Unfall am Dienstag entstanden.

Unfall auf der B184 bei Salzfurtkapelle - Ford kollidiert beim Abbiegen mit einem VW

Bobbau/MZ. - Ein hoher Gesamtschaden ist bei einem Unfall am Dienstag entstanden.

Wie die Polizei mitteilte, war ein 83-jähriger Ford-Fahrer gegen 15 Uhr auf der B 184 aus Richtung Bobbau in Richtung Dessau-Roßlau gefahren. An der Kreuzung zur L 140 wollte er nach links in Richtung Salzfurtkapelle abbiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem VW einer 62-Jährigen, die sich im Gegenverkehr befand.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden bemisst sich auf etwa 11.000 Euro. Die 62-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde ambulant in einem Krankenhaus versorgt.