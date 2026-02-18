EIL:
Natur-Inventur in Raguhn-Jeßnitz Natur-Inventur in Raguhn-Jeßnitz soll fünf Jahrelang laufen
Demnächst beginnt im Rahmen landesweiter Untersuchungen die Kartierung sowie das Monitoring aller in Sachsen-Anhalt relevanten Tierarten, Pflanzenarten und Lebensräume.
18.02.2026, 18:00
Raguhn/MZ. - Sag mir, wo die Blumen sind ... In Raguhn-Jeßnitz wollen es die Fachleute ganz genau wissen. Demnächst beginnt hier im Rahmen landesweiter Untersuchungen die Kartierung sowie das Monitoring aller in Sachsen-Anhalt relevanten Tierarten, Pflanzenarten und Lebensräume sowie Untersuchungen zur Erstellung von Naturschutzfachplanungen.