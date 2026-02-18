weather schneeschauer
Demnächst beginnt im Rahmen landesweiter Untersuchungen die Kartierung sowie das Monitoring aller in Sachsen-Anhalt relevanten Tierarten, Pflanzenarten und Lebensräume.

Von Jan Wätzold 18.02.2026, 18:00
In Raguhn-Jeßnitz soll für die Umwelt kartiert werden.
In Raguhn-Jeßnitz soll für die Umwelt kartiert werden. (Foto: Uwe Rostalsky)

Raguhn/MZ. - Sag mir, wo die Blumen sind ... In Raguhn-Jeßnitz wollen es die Fachleute ganz genau wissen. Demnächst beginnt hier im Rahmen landesweiter Untersuchungen die Kartierung sowie das Monitoring aller in Sachsen-Anhalt relevanten Tierarten, Pflanzenarten und Lebensräume sowie Untersuchungen zur Erstellung von Naturschutzfachplanungen.