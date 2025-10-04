Rat der Verbandsgemeinde Wethautal beschließt einstimmig den Haushaltsplan für dieses Jahr. Warum trotz Finanzloch an Investitionen festgehalten werden kann.

Defizit durch weniger Umlage: Warum im Wethautal investiert werden kann, obwohl Geld fehlt

Osterfeld/Possenhain/MZ. - Kurz vor dem Start in das vierte Jahresquartal verfügt die Verbandsgemeinde Wethautal über einen Haushaltsplan für das Jahr 2025. Denn der Rat der Verbandsgemeinde Wethautal beschloss auf seiner Sitzung am Dienstagabend in Possenhain die Finanzplanungen für dieses Jahr einstimmig.