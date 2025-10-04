Ein aufmerksamer Bürger bemerkt, dass etwas nicht stimmt – und verhindert Schlimmeres. Der Abwasserzweckverband erklärt, was genau passiert ist.

Retzau/MZ. - Ein aufmerksamer Bürger hat am Dienstag in Retzau dafür gesorgt, dass eine drohende Havarie im Abwassersystem rechtzeitig bemerkt wurde. Beim Duschen fiel ihm auf, dass das Wasser nicht wie gewohnt ablief, woraufhin er das Problem der Stadtverwaltung von Raguhn-Jeßnitz meldete. Bürgermeister Hannes Loth (AfD) informierte daraufhin den Bereitschaftsdienst des Abwasserzweckverbands (AZV) Raguhn-Zörbig.

Am Pumpwerk am Ortsausgang Richtung Dessau stellte der Notdienst fest, dass sich ein Schieber gelöst und in die Rohrleitung verschoben hatte. „Das Problem ist, dass aus den Haushalten kein Abwasser mehr abfließen kann, wenn der Kanal vollsteht. Schlimmstenfalls könnte Schmutzwasser an einer Stelle austreten und die Ortschaft fluten“, erklärt AZV-Geschäftsführerin Heike Schindler der MZ die Gefahr einer Havarie.

Die Mitarbeiter hoben den Schieber an und sicherten ihn. Damit sei die Situation vorerst entschärft, so Schindler. In den kommenden Tagen werde das defekte Bauteil ausgebaut. Da Ersatzteile bestellt werden müssten, werde die vollständige Reparatur aber mindestens zehn Wochen dauern. Einschränkungen für die Einwohner seien nicht zu erwarten.

Schindler sprach von einem normalen Verschleiß. Der Austausch des Teils sei ohnehin vorgesehen gewesen, nun sei man durch den Defekt lediglich früher zum Handeln gezwungen worden.