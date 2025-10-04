Dynamit auf Rädern Stuntshow in Wittenberg: Auto stürzt mit Fahrer 17 Meter in die Tiefe
Die Stuntshow „Dynamit auf Rädern“ macht Halt in Wittenberg. Gezeigt werden waghalsige Manöver, Monstertrucks und ein Auto, das mit Fahrer 17 Meter tief stürzt.
04.10.2025, 17:40
Wittenberg/MZ - Mit quietschenden Reifen, fliegenden Autos und spektakulären Stunts hat die Motorshow „Dynamit auf Rädern“ am Freitag auf dem Parkplatz des Carat-Parks in Wittenberg zahlreiche Zuschauer angelockt. Wegen des Feiertags tritt die Gruppe dort gleich zweimal auf.