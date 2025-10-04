Die Stuntshow „Dynamit auf Rädern“ macht Halt in Wittenberg. Gezeigt werden waghalsige Manöver, Monstertrucks und ein Auto, das mit Fahrer 17 Meter tief stürzt.

Stuntshow in Wittenberg: Auto stürzt mit Fahrer 17 Meter in die Tiefe

Langjährige Übung steckt hinter dem spektakulären Fahren auf zwei Rädern.

Wittenberg/MZ - Mit quietschenden Reifen, fliegenden Autos und spektakulären Stunts hat die Motorshow „Dynamit auf Rädern“ am Freitag auf dem Parkplatz des Carat-Parks in Wittenberg zahlreiche Zuschauer angelockt. Wegen des Feiertags tritt die Gruppe dort gleich zweimal auf.