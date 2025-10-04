Die Abteilung Bogensport des UHC Elster veranstaltet das überregionale „3D-Elster.Elbe.Turnier“ auf dem Areal an der Bockwindmühle. Warum es dort auch um exotische Tiere geht.

Aus etlichen Regionen und allen Altersgruppen kamen die Teilnehmer am „3D-Elster.Elbe.Turnier“ im Bogenschießsport.

Elster/MZ. - In Elster auf dem Crossgolfplatz wurde ein Löwe gesichtet. Dass dies nicht zu einer Panik und einem massiven Einsatz von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Tierfängern kam, ist dem Umstand geschuldet, das sich die Bogensportabteilung des UHC Elster um das Tier gekümmert hat. Denn auf dem Crossgolfplatz wurde an diesem Tag nicht der Golfschläger geschwungen, sondern mit Pfeil und Bogen geschossen.