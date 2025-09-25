Deutsche Bahn in Zangenberg DB baut Brücken in Zeitz: Zum Abschluss wird es noch einmal laut - wann der Bahntunnel Geschichte ist
Im Oktober soll der alte Zangenberger Bahntunnel Geschichte sein. Wann und wie – das ist von der DB genau geplant. Wann die neuen Brücken eingeschoben werden.
Zeitz/Zangenberg/MZ. - Bald ist auch das letzte Stück vom Tunnel Geschichte. Doch zuvor wird es noch einmal laut für die Anlieger in Zeitz und Zangenberg. Nämlich dann, wenn in der letzten Sperrpause der Einschub der neuen Eisenbahnbrücken erfolgt.