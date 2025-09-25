weather regen
  4. Deutsche Bahn in Zangenberg: DB baut Brücken in Zeitz: Zum Abschluss wird es noch einmal laut - wann der Bahntunnel Geschichte ist

Im Oktober soll der alte Zangenberger Bahntunnel Geschichte sein. Wann und wie – das ist von der DB genau geplant. Wann die neuen Brücken eingeschoben werden.

Von Angelika Andräs 25.09.2025, 07:00
Ein Stück vom alten Bahntunnel in Zangenberg ist noch übrig. Die erste neue Brücke wurde bereits im Juni eingeschoben.
Zeitz/Zangenberg/MZ. - Bald ist auch das letzte Stück vom Tunnel Geschichte. Doch zuvor wird es noch einmal laut für die Anlieger in Zeitz und Zangenberg. Nämlich dann, wenn in der letzten Sperrpause der Einschub der neuen Eisenbahnbrücken erfolgt.