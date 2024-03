Sperrung im Burgenlandkreis Zeitz verliert einen Tunnel: Neue Bahnbrücken entstehen

Anderthalb Jahre Sperrung, Abriss und Neubau: In einer Bürgerversammlung in Zangenberg informierte die Deutsche Bahn über das Vorhaben, den Bahntunnel im Zeitzer Ortsteil Zangenberg abzureißen. Was von besonderem Interesse ist und mit Zeitplan.