Von der Mutter verstoßen, vom Vater nicht geliebt. Ohne Hilfe schaffte der Angeklagte seinen Erweiterten Realschulabschluss und landete auf der Straße. Wie das Schöffengericht entschied.

Ein 20-jähriger Güstener musste sich nun vor dem Amtsgericht Bernburg verantworten.

bernburg/mz. - Es gibt Kinder, die in einem zerrütteten Elternhaus aufwachsen und eigentlich von Geburt an keine Chance haben. Ein 20-jähriger gebürtiger Delmenhorster passt in dieses Muster, ist auf die schiefe Bahn geraten und hat zwei Jahre lang in Magdeburg auf der Straße gelebt. Er war schwer drogen- und alkoholabhängig. Um seine Sucht zu finanzieren, hat er Diebstähle begangen – und musste sich dafür nun vor dem Jugendschöffengericht in Bernburg verantworten.