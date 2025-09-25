Prozess So kämpfte sich 20-jähriger Güstener aus dem Drogensumpf
Von der Mutter verstoßen, vom Vater nicht geliebt. Ohne Hilfe schaffte der Angeklagte seinen Erweiterten Realschulabschluss und landete auf der Straße. Wie das Schöffengericht entschied.
bernburg/mz. - Es gibt Kinder, die in einem zerrütteten Elternhaus aufwachsen und eigentlich von Geburt an keine Chance haben. Ein 20-jähriger gebürtiger Delmenhorster passt in dieses Muster, ist auf die schiefe Bahn geraten und hat zwei Jahre lang in Magdeburg auf der Straße gelebt. Er war schwer drogen- und alkoholabhängig. Um seine Sucht zu finanzieren, hat er Diebstähle begangen – und musste sich dafür nun vor dem Jugendschöffengericht in Bernburg verantworten.