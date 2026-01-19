Droyssig/Zeitz/MZ. - Rock, Pop, Swing, Dixieland und Jazz – bunt gemischt ist das musikalische Angebot, mit dem am 1. März Musiker im Alter von zehn bis 50 Jahren ins Theater Zeitz im Capitol einladen. Denn an diesem Tag, ab 11 Uhr am Vormittag, ist eine Matinee unter dem Motto Bigband XXL zu erleben. Es spielen die Bigband des Christlichen Jugenddorfwerks Droyßig unter Leitung von Stefan Auerswald und die Bigband der Kreismusikschule Burgenlandkreis unter Leitung von Terrance Ngassa. Dazu gesellt sich das Doppelquartett des Goethegymnasiums Weißenfels mit den Gesangsstimmen Sopran, Alt, Tenor und Bass, das von Jana Auerswald geleitet wird.

Matinee für Unicef im Zeitzer Capitol

Zwar ist schon dieses Zusammenwirken, bei dem zum Finale rund 70 Akteure auf der Bühne stehen werden, etwas Besonderes, aber das Konzert hat noch eine weitere Besonderheit: Die Künstler treten für einen guten Zweck auf. Denn mit der Matinee wird Geld für das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (Unicef) gesammelt. Es wird der Zeitzer Unicef-Gruppe übergeben, die über Jahre hinweg selbst Veranstaltungen anbot, um Geld zu sammeln. Aber deren Mitglieder sind nun in einem Alter, in dem die Organisation und Durchführung großer Veranstaltungen deren Möglichkeiten überschreiten. Deshalb nun dieses neue Angebot, in dem die Künstler mit dem Lions Club Zeitz zusammenarbeiten, der die Organisation übernommen hat und letztlich die Matinee veranstaltet. Bereits im vergangenen Jahr hatten die beiden Bigbands zusammen ein Konzert im Naumburger Turbinenhaus gegeben. So können sie nun bereits auf gemeinsame Erfahrungen zurückgreifen. Damit genügte am Freitagabend eine Probe im Christophorusgymnasium, um die beiden Klangkörper für die Songs, die sie gemeinsam spielen, vorzubereiten.

Stefan Auerswald und ein Teil der Ensembles am Freitag bei der Probe im Christophorusgymnasium Droyßig Foto: T. Gerbank

Imbiss zur Pause im Zeitzer Capitol

Die Matinee wird etwa zwei Stunden dauern. Zunächst, so Michael Schomer, Vizepräsident des Zeitzer Lions Clubs, werde die CJD-Bigband spielen und das Doppelquartett zu hören sein, im zweiten Block, nach der Pause, spiele die Bigband der Musikschule, und danach gebe es alle Musiker zusammen auf der Bühne zu erleben. In der Pause gibt es Getränke, und die Gäste der Veranstaltung haben die Möglichkeit zu einem Imbiss. Mit von der Partie ist am 1. März auch die Zeitzer Unicef-Gruppe mit einem Infostand und Spendenbüchsen. Die Gruppe, so deren Vorsitzender Roland Braune, freue sich sehr über das Engagement der Bigbands, Sänger und des Lions Clubs und zudem auch sehr auf die Veranstaltung, weil sie mit Sicherheit ein Erlebnis werde. Die Vorfreude bei Familie Braune habe auch einen persönlichen Aspekt, denn zwei Enkel spielen in der CJD-Bigband. Das Geld, das im Rahmen der Veranstaltung als Spende zusammenkomme, werde für Kinder zur Verfügung gestellt, die in Katastrophengebieten in Not geraten sind.

Der Kartenverkauf für die besondere Matinee laufe bereits erfolgreich, so Michael Schomer. Ziel sei es, die rund 400 Tickets bereits vor dem Veranstaltungstag an den Mann oder die Frau zu bringen.

Tickets im Vorverkauf zum Preis von 18 Euro für Erwachsene (Kinder acht Euro) gibt es in der Touristinformation auf dem Zeitzer Altmarkt und im Blumengeschäft Pitzschler im Steinsgraben.