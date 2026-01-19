Der Dorf‑Supermarkt „Unser Schopp“ könnte die Nahversorgung in Treseburg, Stecklenberg und Allrode revolutionieren – rund um die Uhr, auch ohne Personal. Wie weit die Harzer Orte sind, was geplant ist und woran es noch hakt.

Ohne Personal, aber mit Zukunft: Bekommt Treseburg bald einen eigenen „Schopp“?

Weil der Dorf-Laden in Containern auch ohne Kassierer auskommt, kann Tag und Nacht eingekauft werden. Treseburg, Stecklenberg und Allrode hätten gerne ihren eigenen „Schopp“.

Stecklenberg/Treseburg/MZ. - Ein Kleinbus voll vor allem mit Stecklenbergern hat sich im Dezember auf den Weg ins 100 Kilometer entfernte Burgkemnitz gemacht: Die Truppe schaute sich den ersten Container-Dorfladen „Unser Schopp“ an. Die vom Konzept begeisterte Truppe probierte es aus: Die Tür mit dem Personalausweis öffnen, Waren aus den Regalen nehmen, deren Strichcodes einscannen und bargeldlos bezahlen. Das ist rund um die Uhr und an sieben Tagen die Woche möglich.