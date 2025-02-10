In Magdeburg werden wieder Blitzer aufgebaut. In diesen Straßen sollten Autofahrer zwischen dem 19. und 2. Januar aufpassen und den Fuß vom Gas nehmen.

Blitzer in Magdeburg! An diesen vier Stellen kontrolliert die Polizei die Geschwindigkeit

In Magdeburg wird vom 19. bis 23. Januar die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrolliert. An diesen Stellen stehen die Blitzer.

Magdeburg. – Auch in der Zeit vom 19. bis 23. Januar kontrolliert das Ordnungsamt in Magdeburg an verschiedenen Stellen die Geschwindigkeit von Autofahrern. In vier Straßen sollten Autofahrer besonders vorsichtig fahren, wie die Stadtverwaltung meldet.

Hier wird vom 19. bis 23. Januar 2026 geblitzt:

Bernhard-Kellermann-Straße (30 km/h Höchstgeschwindigkeit)

(30 km/h Höchstgeschwindigkeit) Harzburger Straße (30 km/h Höchstgeschwindigkeit)

(30 km/h Höchstgeschwindigkeit) B1 im Stadtgebiet (50 km/h Höchstgeschwindigkeit)

(50 km/h Höchstgeschwindigkeit) Leipziger Chaussee (50 km/h Höchstgeschwindigkeit)

Das Ordnungsamt bittet alle Verkehrsteilnehmer um Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen und appelliert für besondere Rücksichtnahme gegenüber schwächeren Verkehrsteilnehmern wie Kindern, Senioren oder Radfahrern.

Zudem könne es abhängig von der aktuellen Verkehrssituation dazu kommen, dass spontan Blitzer von den angegebenen Standorten ab- und an anderer Stelle wieder aufgebaut werden, heißt es.