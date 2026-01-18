Aus noch unbekannten Gründen heulte Freitagabend in Querfurts Kernstadt eine der beiden Sirenen und es gab eine Lautsprecherdurchsage. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Auch in Querfurt gab es einen Sirenenfehlalarm

Die Sirene, die Freitagabend heulte, befindet sich auf dem Gelände des städtischen Bauhofs in Querfurt.

Querfurt/MZ. - Ein Sirenenalarm hat am Freitagabend in Querfurt für Aufregung gesorgt. „Was ist in Querfurt los?“, „Hat jemand die Durchsage nach der Sirene verstanden?“, „Man soll in geschlossenen Räumen bleiben“, schrieben Nutzer in sozialen Netzwerken. Wenige Minuten später veröffentlichte die Stadt Querfurt über ihren WhatsApp-Kanal, dass es sich bei den Lautsprecherdurchsagen in der Kernstadt um eine Fehlalarmierung handelte.