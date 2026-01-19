Beim Neujahrsempfang des Salzlandkreises und der Salzlandsparkasse sprechen Landrat Markus Bauer und Sparkassenchef Hans-Michael Strube über Zusammenhalt, Erfolge der Region und die Kunst, trotz „Kuhfladen“ die Blumen zu sehen.

Neujahrsempfang im Salzlandkreis: Zwischen Blumen, Kuhfladen und dem Wunsch nach mehr Optimismus

Das Rotlicht beim Neujahrsempfang des Salzlandkreises und der Salzlandsparkasse im Ballhaus Aschersleben symbolisierte das „Sparkassen-Rot".

Aschersleben/MZ. - Der Eingangsbereich der Ballhaus-Arena in Aschersleben ist in schummrig rotes Licht getaucht. Auch in der Arena ist es nicht so hell wie bei Tigers-Heimspielen. Heute ist aber kein Nachtbetrieb, wie das Rotlicht vermuten lässt, sondern der gemeinsame Neujahrsempfang des Salzlandkreises und der Salzlandsparkasse mit 400 geladenen Gästen. Und das Rotlicht sei das „Sparkassen-Rot“, heißt es später.