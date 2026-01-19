Der FSV Drohndorf/Mehringen I gewinnt die Vorrunde 3 der Hallenkreismeisterschaft des KFV Fußball Salzland und sichert sich das Ticket für die Endrunde. Während die zweite Mannschaft ausscheidet, qualifizieren sich auch Blau-Weiß Pretzien, die TSG Calbe und der SC Bernburg II für das Finalturnier am 25. Januar in Aschersleben.

Salzlandkreis/paw. - Der Ball rollte früh, die Halle füllte sich schnell, und schon mit den ersten Zweikämpfen war klar: Geschenke würde es in diesen beiden Vorrunden der Hallenkreismeisterschaft nicht geben. Schnelle Ballstafetten, enge Duelle an der Bande und der typische Hallenlärm bildeten den Rahmen für zwei intensive Turniere, an deren Ende vier weitere Mannschaften das Ticket für die Endrunde lösten. Bereits vor den beiden Turnieren hatten sich Saxonia Gatersleben, Rotation Aschersleben, der BSC Biendorf und der 1. FSV Nienburg für die Endrunde qualifiziert. Mit Blau-Weiß Pretzien, der TSG Calbe, dem SC Bernburg II und dem FSV Drohndorf/Mehringen ist das Teilnehmerfeld nun komplett. Die Endrunde der Hallenkreismeisterschaft wird am 25. Januar ab 12 Uhr in Aschersleben ausgespielt.