  4. Bei orthopädischen Fragen: Goitzsche Klinikum mit - Chefarzt bietet orthopädische Sprechstunde für jedermann an

Neues Angebot des Goitzsche Klinikums am alten Krankenhausstandort in Wolfen: An wen sich die Sprechstunde von Chefarzt Florian Radetzki richtet.

19.01.2026, 12:00
Florian Radetzky ist Chefarzt für Orthopädie am Goitzsche Klinikum. Er bietet jetzt Sprechstunden in Wolfen an.
Florian Radetzky ist Chefarzt für Orthopädie am Goitzsche Klinikum. Er bietet jetzt Sprechstunden in Wolfen an. (Foto: Gzbiwo)

Bitterfeld/Wolfen/MZ/uro. - Mit einem neuen Angebot startet das Goitzsche Klinikum in Bitterfeld in das Jahr 2026. Demnach können Patienten ab sofort eine orthopädische Sprechstunde in Wolfen besuchen. Darüber informiert Kliniksprecher Bernhard Spring.