Haushalt ist genehmigt: Das ist eine der Botschaften, die beim Neujahrsempfang die Runde gemacht haben. Was Ministerpräsident, Sparkassenchef und Landrat zu sagen haben.

Der Neujahrsempfang von Landkreis und Sparkasse Wittenberg war auch in diesem Jahr gut besucht.

Wittenberg/MZ. - Der Landkreis kann loslegen: Er hat einen genehmigten Haushalt. Nicht zuletzt diese Nachricht hat beim Neujahrsempfang von Sparkasse und Landkreis am Freitagabend die Runde gemacht. Und wurde quasi persönlich überbracht. Denn zu den Gästen des wie stets außerordentlich gut besuchten Empfangs zählte der Präsident des Landesverwaltungsamtes, Thomas Pleye.