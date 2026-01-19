Jetzt live
Orientierung für künftige Fünftklässler Vom Rätsel bis zum Escape‑Room: Schülerakademie zeigt Stärken des Gymnasiums Jessen - Orientierung für künftige Fünftklässler
Rätsel lösen, experimentieren und Gymnasiumsluft schnuppern: Bei der Schülerakademie in Jessen entdecken Grundschüler spielerisch ihre möglichen neuen Wege.
Aktualisiert: 19.01.2026, 10:31
Jessen/MZ. - An nur einem Vormittag gilt es, Professor „Superschlau“ zu finden, mit nur einem schwarzen Filzstift einen kleinen Regenbogen zu zaubern, dank der Mathematik aus einem verschlossenen Raum zu entkommen und ein eigenes Notizbuch herzustellen. All das haben sich die Lehrkräfte der verschiedenen Fachschaften des Jessener Gymnasiums für die jungen Besucher der zwölften Auflage der Schülerakademie ausgedacht.