Rätsel lösen, experimentieren und Gymnasiumsluft schnuppern: Bei der Schülerakademie in Jessen entdecken Grundschüler spielerisch ihre möglichen neuen Wege.

Vom Rätsel bis zum Escape‑Room: Schülerakademie zeigt Stärken des Gymnasiums Jessen - Orientierung für künftige Fünftklässler

Bei der 12. Auflage der Schülerakademie im Jessener Gymnasium lernen Schüler und Lehrer einander kennen. Im Foto zeigen Sabine Simon, Sebastian Präger und Jürgen Reusch wie bunt die Welt der Chemie und Biologie ist.

Jessen/MZ. - An nur einem Vormittag gilt es, Professor „Superschlau“ zu finden, mit nur einem schwarzen Filzstift einen kleinen Regenbogen zu zaubern, dank der Mathematik aus einem verschlossenen Raum zu entkommen und ein eigenes Notizbuch herzustellen. All das haben sich die Lehrkräfte der verschiedenen Fachschaften des Jessener Gymnasiums für die jungen Besucher der zwölften Auflage der Schülerakademie ausgedacht.