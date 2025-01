Die elfte Schülerakademie am Gymnasium in Jessen lässt Viertklässler in die Welten von Chemie, Geografie, Sport und Kunst eintauchen. Warum der Tag für sie wichtig ist.

Hera, Lea, Pia und Davina (von re. nach li.) lernen in der Schülerakademie am Gymnasium Jessen im Fach Geografie, wie ein Vulkan aufgebaut ist.

Jessen/MZ. - Normalerweise herrscht zu dieser Zeit Ruhe in den Gängen und Klassenzimmern des Gymnasiums in Jessen. Denn es ist Samstag. Das bedeutet in der Regel: Auszeit für Schüler und Lehrkräfte. Nicht aber am vergangenen Wochenende.