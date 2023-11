Eine weitere Veranstaltung in diesem Rahmen wird es von und mit der Unicef-Gruppe Zeitz aus Altersgründen nicht geben. Deshalb wird es am ersten Advent auch noch einmal ein „Wow-Programm“.

Zeitz/MZ. - „Wir feiern gemeinsam Advent“ ist die Benefizveranstaltung der Unicef-Gruppe Zeitz überschrieben. Sie findet am Sonntag, 3. Dezember, im Theater Zeitz im Capitol statt. Mit einem „Wow-Programm“: vielseitig, international, stimmungsvoll. „Es wird unsere letzte Veranstaltung in diesem Rahmen sein“, sagt Roland Braune, der Leiter vom Unicef-Team Zeitz. „Deshalb freuen wir uns, dass wir so ein anspruchsvolles Programm anbieten können.“