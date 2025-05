Eine Frau hat einer Kundin in einer DM-Filiale in der Großen Nikolaistraße in Halle ihre Ausweise und alle Wertsachen gestohlen. Nun fahndet die Polizei mit Aufnahmen einer Überwachungskamera nach der Täterin.

Halle (Saale). - Die Polizei fahndet nach einer bislang unbekannten Frau, die bereits am Samstagnachmittag, dem 24. Februar 2025, in einer DM-Filiale in der Großen Nikolaistraße in Halle eine Kundin bestohlen haben soll, wie die Polizei meldet.

Demnach klaute die Frau aus einem Rucksack ein iPhone 14, drei Geldkarten, einen Reisepass und Bargeld. Dabei sei sie von der Überwachungskamera des DM-Marktes gefilmt worden, heißt es.

Nun fahndet die Polizei mit dem Bildmaterial aus der Kamera nach der bislang Unbekannten.

So sieht die gesuchte Frau aus:

Diese Frau wurde in einer DM-Filiale von der Überwachungskamera erfasst. Foto: Überwachungskamera/Polizei

Wer weiß, wo sie sich aufhält? Foto: Überwachungskamera/Polizei

Hat jemand diese Frau gesehen? Foto: Überwachungskamera/Polizei

Wer kennt diese Frau? Foto: Überwachungskamera/Polizei

Wer weiß, um wen es sich bei der gesuchten Frau handelt oder wo sie sich aufhält, wird gebeten, sich bei der Polizei in Halle unter der Rufnummer 0345/2242000 zu melden.