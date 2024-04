Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ. - Müllberge in der von-Harnack-Straße, eine wilde Müllhalde Auf den Gebinden, schon wieder Müll auf einem Grundstück an der Schützenstraße... Die Aufzählung lässt sich in Zeitz beliebig und jederzeit fortsetzen. Und jedes Mal wird der Ruf nach der Stadt oder der Umweltbehörde des Burgenlandkreises laut. „Jetzt sind doch mehrere Müllhalden in Zeitz der Stadt bekannt, warum wird nichts getan?“ Das war die fassungslose Frage von M. Richter. „Warum wird das nicht wenigstens beräumt?“