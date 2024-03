Ein Spaziergang durch Zeitz wird zum Weg vorbei an Krakeleien und entsorgten Sachen – auch wenn man das nicht sehen will und nicht sucht. Was eine Frau den Verursachern sagt.

Wilde Müllhalde in der Oberstadt, hier an der Stadtmauer

Zeitz/MZ. - Man stolpert förmlich darüber: eine wilde Müllhalde hier, ein entsorgter Kinderwagen da, eine beschmierte Wand dort. „Man will die Stadt sehen, will sehen, wie das frische Grün rauskommt und steht vor Müllhaufen“, sagt Sandra Busch. Die Zeitzerin, die nach der Eheschließung so gut wie eine Ex-Zeitzerin ist, macht das traurig und wütend.

Wer einfach mal durch ein paar Straßen gehen würde, könnte sehen, was Mitmenschen hinterlassen. „Zeitzer, also Leute, die hier leben“, so Busch, „und denen ist es egal, wie die Stadt aussieht? Das ist für mich unvorstellbar.“ Und doch scheint es so zu sein. In der Kalkstraße ist nahezu jedes Haus beschmiert, die MZ berichtete über das Problem. Die Spur der Schmierfinken zieht sich über die Parzellenstraße, aber auch durch die Bänke in die Innenstadt, weiter über den Wendischen Berg und den Wasserberg bis zum gerade erst sanierten Bahnhof.

Wilde Müllhalde in der Zeitzer Unterstadt - eine von vielen Foto: Angelika Andräs

Nimmt man diesen Weg, kann man parallel zu dem Dreck an den Wänden gleich eine Mülltour machen: Stadtmauer, Wendischer Berg, Wasservorstadt, Donaliesstraße, Auf den Gebinden, Schaedestraße... Drei Kinder- und Puppenwagen wurden im Stadtgebiet entsorgt. Einer davon am Wendischen Berg am Hang, ein weiterer auf den Elsterwiesen. Den sammelte ein Zeitzer ein, der „das Elend einfach nicht mehr sehen kann, wie die Stadt zumüllt“. Und an mehreren Stellen schwimmt Müll auf dem Mühlgraben. „Müllgraben“, meint eine ältere Frau, die an der Geschwister-Scholl-Straße stehengeblieben ist. „Dass Grütze drauf ist, kommt vor, aber dadurch schwimmt der Müll wunderbar oben“, schimpft sie. „Lauter Verpackungszeug von Lebensmitteln und Fast Food.“

Die Müllhaufen rund um die Donaliesstraße hat sie ebenfalls gesehen. Da sei schon mal beräumt worden. „Schwups liegt es wieder da, ist doch praktisch“, meint sie und schüttelt den Kopf. Auch an der Schillerstraße an den ehemaligen Garagen und in mehreren Hinterhöfen der Schützenstraße sehe es so aus. „Stand ja auch schon in der MZ von der von-Harnack-Straße und vom Drahtseilbahn-Hof“, meint sie, „aber es gibt noch mehr solche Höfe. Und Ratten.“

Wasserberg: Schmiereien an der Untermühle Foto: Petrik Wittwika

Ratten wurden offenbar gesichert in der von-Harnack-Straße, nähe Schützenplatz und an der Treppe zwischen Schillerstraße und Freiligrathstraße gesehen. „Auch wenn man natürlich in einer Stadt immer irgendwo Ratten findet, ist die Kombination von Müll und Ratten hier schon auffällig“, schreibt ein Zeitzer, der auch Fotos von Ratten mitgeschickt hat.

„Wie geht das weiter?“ fragt Sandra Busch. „Ich ziehe weg und bin, so traurig ich war, auch froh. Das ist nicht mehr mein Zeitz.“ Und an die Verursacher gerichtet meint sie: „Leute, ihr macht richtig Schaden. Das ist das Bild von Zeitz, das ihr prägt. Wollt ihr in so einer Stadt leben? Lasst es doch sein! Und die Zeitzer dürfen nicht wegschauen Man muss die Täter ermitteln.“