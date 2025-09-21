Wo Bäume fehlen, fehlen Schatten, Kühle und Sauerstoff. Ein deutliches Beispiel in Zeitz ist der Altmarkt. Auf dem über Stunden sonnigen Platz wird es richtig heiß. Wie er früher aussah.

Bäume in der Stadt sind wichtig für Schatten und Kühle: Warum der Altmarkt ein heißer Platz ist

Die Bäume an der Nord- und Südseite des Almarktes und der Grünstreifen am Rathaus bringen etwas Natur in die Steinwüste.

Zeitz/MZ. - Der Sommer kommt noch einmal zurück. Und dann kann man den Altmarkt in der Zeitzer Innenstadt noch einmal von seiner heißesten Seite erleben. Denn der baumlose, gepflasterte Platz, der ganztägig in der Sonne liegt, ist um etliche Grad heißer, als schattige Plätze.