Am Sonntag, dem 21. September, zeigt Das Erste eine neue Folge des "Polizeiruf 110" aus Magdeburg. Der ARD-Krimi mit dem Titel "Sie sind unter uns" startet direkt mit einem dramatischen Polizeieinsatz – ein Amoklauf an einer Schule erschüttert die Stadt.

Kriminalhauptkommissarin Doreen Brasch (r.) muss am Sonntag im aktuellen "Polizeiruf 110" aus Magdeburg einen Amokläufer stellen.

Magdeburg. – Mit einem Amoklauf an einer Schule bekommen es die Kommissare im nächsten "Polizeiruf 110" aus Magdeburg zu tun. Die Folge "Sie sind unter uns" läuft am 21. September 2025 um 20.15 Uhr in der ARD.

"Polizeiruf 110" thematisiert Amoklauf an Magdeburger Schule

Ein 17-jähriger Schüler namens Jeremy (gespielt von Mikke Rasch, 18) hat mit einem bewaffneten Angriff an einer Schule in Magdeburg einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Nachdem er zwei Menschen getötet hat, verbarrikadiert er sich in einem voll besetzten Klassenraum.

Als Erste am Ort des Geschehens, nimmt Kriminalhauptkommissarin Doreen Brasch (Claudia Michelsen, 56) die Spur auf. Unter Hochdruck versucht sie, Jeremys Hintergrund und Motive zu entschlüsseln.

"Sie sind unter uns": Das Team muss den 17-jährigen Amokläufer in der Magdeburger Schule fassen. (Foto: MDR/filmpool fiction/Britta Krehl)

Was steckt hinter Jeremys Amoklauf? Handelt er aus eigenem Antrieb – oder ist er Teil eines größeren Plans? Doreen Brasch steht unter enormem Druck: Sie muss das Rätsel um Jeremy lösen, ihn zum Einlenken bewegen und eine weitere Eskalation verhindern.

Auf die Frage, welche besonderen Herausforderungen es bei der Umsetzung dieses Themas gab, antwortet Regisseurin Esther Bialas: "Eine enorme Herausforderung war zunächst, überhaupt eine Schule zu finden, die uns unterstützt."

Technisch wie emotional habe die Umsetzung des Themas große Anforderungen an das Team gestellt. Gedreht wurde demnach teilweise im laufenden Schulbetrieb, was dem Film eine besondere Atmosphäre verliehen habe. Die Mitwirkung echter Schüler und Lehrkräfte habe außerdem maßgeblich zur Glaubwürdigkeit der Inszenierung beigetragen.

ARD-Krimi: Rollen und Schauspieler im "Polizeiruf 110" aus Magdeburg

Doreen Brasch, gespielt von Claudia Michelsen

Uwe Lemp, gespielt von Felix Vörtler

Jeremy, gespielt von Mikke Rasch

Rebecca Schratt, gespielt von Maja Beckmann

Einsatzleiter SEK, gespielt von Frank Schilcher

Karsten Nötzing, gespielt von Ulrich Brandhoff

Petra Giese, gespielt von Anja Herden

DGL Lewek, gespielt von Samir Fuchs

Anika Müller, gespielt von Karla Trippel

Uwe Wessel, gespielt von Fabian Gerhardt

Roberta, gespielt von Smila Maryluz Liebermann

Ruben, gespielt von Lasse Stadelmann

Jule, gespielt von Eline Doenst

Vanessa, gespielt von Greta Krämer

Gedreht wurde die Folge im September und Oktober 2024 in Magdeburg und Umgebung. Als Kulisse für den Amoklauf wurde die Europaschule in Oschersleben ausgewählt.

"Sie sind unter uns": Was treibt Amokläufer Jeremy an? (Foto: MDR/filmpool fiction/Stefan Erhard)

Claudia Michelsen verkörpert Kriminalhauptkommissarin Doreen Brasch

Claudia Michelsen, geboren 1969 in Dresden, prägt seit 2013 als Hauptkommissarin Doreen Brasch den „Polizeiruf 110“ aus Magdeburg. Mit ihrer eindrucksvollen Präsenz ist sie auch aus vielen anderen Film- und Fernsehproduktionen nicht wegzudenken, unter anderem in:

Ihre Darstellung in "Der Turm" brachte Claudia Michelsen gleich mehrere Ehrungen ein – darunter die Goldene Kamera und den Hessischen Fernsehpreis. Auch für "Grenzgang" wurde sie mit dem renommierten Grimme-Preis ausgezeichnet.

Felix Vörtler verkörpert Kriminalrat Uwe Lemp

Ebenfalls seit 2013 gehört Felix Vörtler zum Cast von "Polizeiruf 110". Er verkörpert Kriminalrat Uwe Lemp. Zudem wirkte der 1961 in Naila geborene Schauspieler in verschiedenen Film- und Fernsehproduktionen mit, unter anderem in:

Für seine Darstellung in "Der König von Köln" erhielt er 2020 den Grimme-Preis.