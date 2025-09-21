Bekommt das Saale-Unstrut-Weinanbaugebiet endlich mal wieder eine Deutsche Weinkönigin (oder Majestät, wie es nun heißt)? Die Chancen sind gestiegen, denn die Bad Sulzaerin Emma Meinhardt hat den Sprung ins Finale geschafft.

Bad Sulza/Neustadt - Das wird ein spannender Abend: Am Freitag, 26. September, wird sich im Saalbau von Neustadt an der Weinstraße entscheiden, wer die Krone der 77. Deutschen Weinmajestät erhält. Mit Fachwissen und souveränen Auftritten haben sich Lucia Winterhalter aus Baden, Katja Simon von der Hessischen Bergstraße, Anna Zenz von der Mosel, Levin McKenzie aus Rheinhessen und Emma Meinhardt aus dem Anbaugebiet Saale-Unstrut bei der Vorentscheidung ihren Platz im Wahlfinale gesichert. Mit der Teilnahme von Levin McKenzie steigen die Chancen, dass in diesem Jahr erstmals ein Deutscher Weinkönig oder Weinprinz ins Trio der Deutschen Weinmajestäten gewählt wird.

Die hochkarätig besetzte Fachjury hatte die jungen Weinexpertinnen und -experten vor anspruchsvolle Aufgaben gestellt. Sie mussten komplexe Fragen zur Weinbereitung, Vermarktung und zum professionellen Umgang mit Wein präzise und prägnant beantworten, darunter auch eine Aufgabe in englischer Sprache. Die Marktchancen entalkoholisierter Weine oder Wissen zur Bedeutung der Weinkultur waren ebenfalls gefragt. Teamfähigkeit und Reaktionsschnelligkeit bei der Weinbestimmung mussten ebenso unter Beweis gestellt werden. Jetzt heißt es Daumen drücken für unsere Finalteilnehmerin. Das große Wahlfinale wird am Freitag, 26. September, 20.15 Uhr live aus dem Saalbau in Neustadt an der Weinstraße im SWR-Fernsehen ausgestrahlt.