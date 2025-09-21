Davide Morre hat in Eisleben seinen zweiten Eisautomaten aufgestellt. Welche Sorten es gibt und was der „Gelatiere“ noch geplant hat.

Davide Morre hat jetzt einen Eisautomaten am Bahnhof Eisleben aufgestellt.

Eisleben/MZ. - Die italienische Eiskultur ins Mansfelder Land zu bringen – mit diesem Anspruch hat Davide Morre 2019 seine Eisdiele „Morre Gelato & Caffé“ am Süßen See in Seeburg eröffnet. Mittlerweile ist sein handwerklich gefertigtes Eis („Gelato“) nach traditionellen italienischen Rezepten und mit besten natürlichen Zutaten längst zu einer Marke in der Region geworden.