Spendenlauf in Merseburg Was der Förderverein des Domgymnasiums mit dem Geld des diesjährigen Sponsorenlaufs anschaffen will
Bereits zum vierten Mal veranstaltete der Förderverein des Domgymnasiums in diesem Jahr den Sponsorenlauf. Nun ist klar: Etwa 8.000 Euro Spenden sollten bald eintrudeln. Die Hälfte bekommen die Klassen direkt, mit der anderen Hälfte will der Förderverein etwas anschaffen, das den Schulalltag angenehmer gestalten soll.
21.09.2025, 15:00
Merseburg/MZ. - Nach dem diesjährigen Sponsorenlauf, der Anfang September stattfand, erwartet der Verein ehemaliger Domschüler und Freundeskreis Domgymnasium Merseburg eine Spendensumme von etwa 8.000 Euro, wie der Vereinsvorsitzende Ivo Gottwald bei der Verleihung des Haeckel-Stipendiums Anfang der Woche bekanntgab. „Das ist wirklich ein tolles Ergebnis, eine geile Sache“, bilanzierte Gottwald.