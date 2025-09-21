Spendenlauf in Merseburg Was der Förderverein des Domgymnasiums mit dem Geld des diesjährigen Sponsorenlaufs anschaffen will

Bereits zum vierten Mal veranstaltete der Förderverein des Domgymnasiums in diesem Jahr den Sponsorenlauf. Nun ist klar: Etwa 8.000 Euro Spenden sollten bald eintrudeln. Die Hälfte bekommen die Klassen direkt, mit der anderen Hälfte will der Förderverein etwas anschaffen, das den Schulalltag angenehmer gestalten soll.