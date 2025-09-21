Zahlreiche Akteure aus der Stadtgesellschaft positionieren sich für mehr Mit- statt Gegeneinander in Halle. Zum Auftakt des „Wir“-Festivals kamen Hunderte Menschen.

Ein großes „Wir“ auf dem Marktplatz in Halle: Festival für mehr Miteinander eröffnet

Hallesches „Wir“- Gefühl in Kreide: Teils haben mehr als 500 Menschen an dem Schriftzug mitgemalt.

Halle (Saale)/MZ. - Teils mehr als 500 Menschen und ein Schriftzug: Ein großes „Wir“ haben Hunderte Hallenser am Sonntag mit Kreide auf den Marktplatz gemalt. Anlass ist das erstmals stattfindende „Wir“-Festival, das zahlreiche Akteure aus der Stadtgesellschaft der in Halle geplanten rechten Buchmesse „Seitenwechsel“ entgegensetzen wollen.